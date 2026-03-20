В Нижегородской области не будут изымать домашний скот из-за пастереллёза

На данный момент в Калиновке умерло две коровы в одном из личных фермерских хозяйств, причиной стал именно пастереллёз. Сейчас специалисты проводят дезинфекцию места, где содержался скот, а также осуществляется вакцинация других особей. Ветеринары внимательно следят за возможным появлением других очагов инфекции. Пастереллёз характеризуется высокой заразностью среди животных и чреват тяжёлыми последствиями, но редко передаётся людям.