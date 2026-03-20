Горвласти: в Калининграде перенастроили светофор на пересечении Гайдара и Согласия

«В соответствии с изменениями, вступившими в ГОСТ Р 52289−2019 с 01.01.2026 года, были внесены изменения в режим работы светофорного объекта № 129, расположенного на пересечении улиц Согласия — Гайдара, где предусмотрено бесконфликтное движение транспортных средств при повороте налево, разворота с транспортными средствами, движущимися во встречном направлении. Светофорный объект работает в тестовом режиме, специалисты проводят мониторинг дорожной ситуации на перекрёсте», — уточняют в горадминистрации.