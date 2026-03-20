ABC: 232 военных США пострадали за время операции против Ирана

В СМИ сообщили, что 207 военных США вернулись к службе после того, как пострадали в операции против Ирана.

Источник: Аргументы и факты

За время операции против Ирана пострадали 232 американских военных, из них 207 уже вернулись к службе, передает ABC News.

По словам американского чиновника, 232 военных США оказались ранены с начала операции против Ирана. При этом большинство из них получили черепно-мозговые травмы.

«К исполнению служебных обязанностей вернулись 207 военных, 10 считаются тяжелоранеными», — сказано в публикации.

Отметим, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Впоследствии американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее Дональд Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» из-за отказа помочь в операции против Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше