ABC: 232 военных США пострадали за время операции против Ирана

За время операции против Ирана пострадали 232 американских военных, из них 207 уже вернулись к службе, передает ABC News.
По словам американского чиновника, 232 военных США оказались ранены с начала операции против Ирана. При этом большинство из них получили черепно-мозговые травмы.
«К исполнению служебных обязанностей вернулись 207 военных, 10 считаются тяжелоранеными», — сказано в публикации.
Отметим, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Впоследствии американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее Дональд Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» из-за отказа помочь в операции против Ирана.