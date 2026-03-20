Огромный гараж выгорел в Камышине из-за сварочного аппарата

Забытый в розетке электроприбор спалил строение, вещи и машину их владельца.

В Камышине огнеборцы ликвидировали возгорание в гараже площадью 160 квадратных метров. Подробностями поделились в главке МВД по Волгоградской области.

Прибывшие к месту происшествия, спасатели обнаружили полыхающее строение, вещи и машину в нем. Пламя они ликвидировали, и никто не пострадал. А при выяснении обстоятельств оказалось, что владелец гаража что-то ремонтировал со сварочным аппаратом, а затем выключил его и ушел. Но при этом прибор из розетки он не выдернул. Короткое замыкание и привело к пожару.

Утром 20 марта пожарные Волгограда также спасли 17 человек, живших в аварийном доме, который вспыхнул на рассвете.