Огромный гараж выгорел в Камышине из-за сварочного аппарата

Прибывшие к месту происшествия, спасатели обнаружили полыхающее строение, вещи и машину в нем. Пламя они ликвидировали, и никто не пострадал. А при выяснении обстоятельств оказалось, что владелец гаража что-то ремонтировал со сварочным аппаратом, а затем выключил его и ушел. Но при этом прибор из розетки он не выдернул. Короткое замыкание и привело к пожару.