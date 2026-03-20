Психолог Резенова объяснила, почему не стоит отдавать в школу детей до семи лет

В школу берут детей с шести с половиной лет, однако торопиться отдавать ребенка в первый класс не надо, поскольку в таком возрасте ребята не способны выдерживать тот темп и нагрузку, которую дает образовательное учреждение. Таким мнением поделилась детский и подростковый психолог Надежда Резенова.
По ее словам, на фоне более старших детей учащиеся в возрасте до семи лет могут быстрее уставать, хуже усваивать материал и терять мотивацию.
Специалист рекомендовала родителям делать акцент на развитии внимания, логического мышления, памяти и воображения у будущего школьника.
— Достаточно время от времени в процессе повседневных дел подкидывать небольшие задачки. Например, по дороге в детский сад можно задавать вопросы: «Какое сегодня время года?», «Почему ты решил, что весна?», «А что наступит потом?» и так далее, — приводит слова психолога «Москва 24».
Ранее стало известно, что школьникам 1−4 классов станут преподавать внеурочный курс «Моя семья». Пособия уже включили в федеральный перечень учебников. В первом классе детям расскажут о любви, во втором — о духовно-нравственных ценностях, в третьем — о семейных добродетелях, а в четвертом подготовят их к подростковой жизни.
Клинический психолог, кризисный и семейный психолог Лилия Гладких объяснила, кому может навредить курс «Моя семья».