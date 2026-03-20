«Навигация подорвана»: Ирак объявил форс-мажор на всех месторождениях нефти с участием иностранцев

Власти Ирака объявили форс-мажор на всех нефтяных месторождениях, которые разрабатываются иностранными компаниями. Об этом заявило агентство Reuters со ссылкой на источники в Миннефти республики.
«Ирак объявил форс-мажор на всех нефтяных месторождениях, разрабатываемых иностранными нефтяными компаниями», — говорится в материале.
По данным издания, это связано с тем, что военные операции в регионе подорвали навигацию судов через Ормузский залив, блокируя большую часть экспорта нефти из страны.
6 марта в Катаре на фоне эскалации на Ближнем Востоке было заморожено производство сжиженного природного газа (СПГ). По словам главы Минэнерго Саада аль-Кааби, сигналом для восстановления производства станет официальное заявление военных о полном прекращении огня. В данный момент все заводы по изготовлению СПГ находятся в режиме ожидания.