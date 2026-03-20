В старейшем депо Калининградской области подвели итоги пожарно-технической выставки

В Калининграде подвели итоги проекта по развитию пожарно-технической выставки. Об этом сообщили в МЧС региона.
Торжественное мероприятие прошло в старейшем депо области ПСЧ № 1 с участием начальника МЧС Романа Емельянова, директора музея Екатерины Манюк, сотрудников, ветеранов и кадетов, которые осмотрели обновленную экспозицию и получили памятные буклеты.
Работу над проектом в течение двух лет вели сотрудники Главного управления МЧС, личный состав ПСЧ № 1, специалисты музея и приглашенные эксперты. При содействии благотворительного фонда выставку превратили в полноценное культурное пространство. Также специалисты создали экскурсионный маршрут с интерактивными заданиями для детей и записали интервью с ветеранами пожарной охраны.
