Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В старейшем депо Калининградской области подвели итоги пожарно-технической выставки

7

В Калининграде подвели итоги проекта по развитию пожарно-технической выставки. Об этом сообщили в МЧС региона.

Торжественное мероприятие прошло в старейшем депо области ПСЧ № 1 с участием начальника МЧС Романа Емельянова, директора музея Екатерины Манюк, сотрудников, ветеранов и кадетов, которые осмотрели обновленную экспозицию и получили памятные буклеты.

Работу над проектом в течение двух лет вели сотрудники Главного управления МЧС, личный состав ПСЧ № 1, специалисты музея и приглашенные эксперты. При содействии благотворительного фонда выставку превратили в полноценное культурное пространство. Также специалисты создали экскурсионный маршрут с интерактивными заданиями для детей и записали интервью с ветеранами пожарной охраны.

Ранее мы писали, что 14 пожаров зафиксировали за сутки в Калининградской области.