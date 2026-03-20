Американец продал Tesla после ДТП и позже нашел ее в Белоруссии

Житель США не отвязал подписку с разбитого электромобиля Tesla Model 3 и через год обнаружил ее в Белоруссии в рабочем состоянии. Об этом сообщил пользователь под ником andrewqtran в социальной сети Threads*.

Житель США не отвязал подписку с разбитого электромобиля Tesla Model 3 и через год обнаружил ее в Белоруссии в рабочем состоянии. Об этом сообщил пользователь под ником andrewqtran в социальной сети Threads*.

— Моя старая машина попала под списание в прошлом году. Учетку не удалили. И сегодня я получаю письмо об активации премиум-подписки. Проверяю и понимаю, что она в Белоруссии, — написал он.

Отдельно пользователь удивился, что может управлять некоторыми функциями авто даже на таком расстоянии: климат-контроль или открытие-закрытие дверей. В соцсетях он попросил передать спасибо новому владельцу за то, что тот дал его Tesla вторую жизнь.

В декабре прошлого года в Telegram-канале Baza писали, что порядка 15 человек погибли в пожарах из-за заблокированных дверей в автомобилях Tesla. Автомобилисты подавали жалобы на автоматические дверные ручки машин уже нескольких лет. Более половины смертельных случаев произошло с ноября 2024 года.

*Принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.

