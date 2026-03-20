В Ростовском зоопарке отметили день рождения шимпанзе-художника

В Донской столице шимпанзе по кличке Хаус прославился своими абстрактными рисунками.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовском зоопарке 20 марта отметили день рождения шимпанзе по кличке Хаус. В пресс-службе учреждения сообщили, что ему исполнилось 16 лет.

Хаус родился в донской столице. По обезьяньим меркам он еще молод — в неволе шимпанзе могут дожить до 60 лет. Именинник успел прославиться своими творческими способностями: его абстрактные рисунки участвовали в вернисаже «Живая живопись», а некоторые из них на аукционе приобрели посетители.

В честь дня рождения зоологи подготовили для Хауса праздничное угощение. Кроме него в зоопарке живут еще четверо шимпанзе. Напомним, что эти животные занесены в Международную Красную книгу со статусом «вымирающий».

