В Ростовском зоопарке отметили день рождения шимпанзе-художника

В Ростовском зоопарке 20 марта отметили день рождения шимпанзе по кличке Хаус. В пресс-службе учреждения сообщили, что ему исполнилось 16 лет.
Хаус родился в донской столице. По обезьяньим меркам он еще молод — в неволе шимпанзе могут дожить до 60 лет. Именинник успел прославиться своими творческими способностями: его абстрактные рисунки участвовали в вернисаже «Живая живопись», а некоторые из них на аукционе приобрели посетители.
В честь дня рождения зоологи подготовили для Хауса праздничное угощение. Кроме него в зоопарке живут еще четверо шимпанзе. Напомним, что эти животные занесены в Международную Красную книгу со статусом «вымирающий».
