Больше 20 волгоградских школьников вышли в финал Всероссийской олимпиады

В финальные испытания Всероссийской олимпиады школьников вышли больше 20 учеников 9−11 классов региональных школ, сообщает администрация Волгоградской области.
Очные испытания интеллектуального турнира проходят в столице и Московской области. Их участникам предстоит показать свои знания в различных дисциплинах. Так, девятиклассник из города-героя Максим Гузенко участвует в испытаниях по экономике, а выпускница Кристина Николаенко из Волжского поборется за звание лучшей в знании испанского языка. 22 марта начнутся испытания по итальянскому и китайскому языка, в которых регион представят Дарина Миронова и Иван Залесов. А призер прошлогоднего турнира десятиклассник Никита Пудовкин участвует в направлении «Информатика». Еще двое юных волгоградцев продемонстрируют свои знания в химии — Денис Кусмарцев и Иван Меньшиков.
Параллельно для педагогов будут проводиться курсы повышения квалификации. А для школьников предусмотрены не только состязания, но и экскурсионные программы, лекции от преподавателей ведущих вузов России и представителей различных компаний.
Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, что регион летом текущего года примет Всероссийскую «Гонку героев» для подростков.