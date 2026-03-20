Больше 20 волгоградских школьников вышли в финал Всероссийской олимпиады

Очные испытания интеллектуального турнира проходят в столице и Московской области. Их участникам предстоит показать свои знания в различных дисциплинах. Так, девятиклассник из города-героя Максим Гузенко участвует в испытаниях по экономике, а выпускница Кристина Николаенко из Волжского поборется за звание лучшей в знании испанского языка. 22 марта начнутся испытания по итальянскому и китайскому языка, в которых регион представят Дарина Миронова и Иван Залесов. А призер прошлогоднего турнира десятиклассник Никита Пудовкин участвует в направлении «Информатика». Еще двое юных волгоградцев продемонстрируют свои знания в химии — Денис Кусмарцев и Иван Меньшиков.