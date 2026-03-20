РИА: Два бомбардировщика США B-52H направились в сторону Ближнего Востока

Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, способных нести ядерное оружие, заметили направляющимися в сторону Ближнего Востока на фоне операции США и Израиля против Ирана. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

По состоянию на 17:00 бомбардировщики находились над Средиземным морем близи южного побережья Сицилии и направлялись в сторону востока. В 13:55 самолеты вылетели с авиабазы британских военно-воздушных сил в английском Фэрфорде. Конечная точка маршрута бомбардировщиков на данный момент неизвестна, передает агентство.

Ранее стало известно, что американская военная операция против Ирана стала самой дорогой кампанией второго срока президента США Дональда Трампа: за первые шесть дней боевых действий расходы превысили 11,3 миллиарда долларов. Согласно информации аналитиков, удары войск США по иранским ядерным объектам в рамках отдельной операции стоили более двух миллиардов долларов, а кампания против хуситов в Йемене — почти до пяти миллиардов долларов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше