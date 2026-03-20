РИА: Два бомбардировщика США B-52H направились в сторону Ближнего Востока

По состоянию на 17:00 бомбардировщики находились над Средиземным морем близи южного побережья Сицилии и направлялись в сторону востока. В 13:55 самолеты вылетели с авиабазы британских военно-воздушных сил в английском Фэрфорде. Конечная точка маршрута бомбардировщиков на данный момент неизвестна, передает агентство.
Ранее стало известно, что американская военная операция против Ирана стала самой дорогой кампанией второго срока президента США Дональда Трампа: за первые шесть дней боевых действий расходы превысили 11,3 миллиарда долларов. Согласно информации аналитиков, удары войск США по иранским ядерным объектам в рамках отдельной операции стоили более двух миллиардов долларов, а кампания против хуситов в Йемене — почти до пяти миллиардов долларов.