РИА: Два бомбардировщика США B-52H направились в сторону Ближнего Востока

Ранее стало известно, что американская военная операция против Ирана стала самой дорогой кампанией второго срока президента США Дональда Трампа: за первые шесть дней боевых действий расходы превысили 11,3 миллиарда долларов. Согласно информации аналитиков, удары войск США по иранским ядерным объектам в рамках отдельной операции стоили более двух миллиардов долларов, а кампания против хуситов в Йемене — почти до пяти миллиардов долларов.