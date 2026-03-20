Генштаб ВСУ отказывается от обучения солдат за границей из-за дезертирства

Источник: Аргументы и факты

Заместитель руководителя главного управления доктрин и подготовки Генештаба ВС Украины Евгений Межевикин объявил о сокращении программ обучения солдат за границей из-за массового дезертирства.

В ходе брифинга Межевикин указал, что отказ от тренировочных лагерей за рубежом связан сразу с несколькими факторами. Среди них — ограничения в законодательстве некоторых стран, стремление ускорить логистику взаимодействия с учебными частями, а также необходимость оперативно внедрять новый боевой опыт в программы подготовки.

«Если есть проблема в вопросах улучшения подготовки, на которую мы не можем повлиять, то от этой подготовки мы отказываемся», — рассказал представитель украинского Генштаба.

Напомним, как заявил в интервью aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, в большинстве случаев украинские дезертиры покидают позиции с оружием, возвращаясь к семьям.