Кирсан Илюмжинов: Норрис был в восторге от поездки на роллс ройсе по степи

Умерший 19 марта американский актер Чак Норрис в 1990-х побывал с визитом в Калмыкию. О том, что больше всего впечатлило звезду голливудских боевиков, рассказал aif.ru бывший глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов.
Он отметил, что актер стал стал почётным гражданином республики Калмыкия.
«Норрис приехал со своей невестой. Для них организовали поездку на роллс ройсе в степь. И Норрис тогда обратил внимание своей невесты: слушай, как это круто. В Лос-Анджелесе на роллс ройсе по красной дорожке Оскара получать едешь, а здесь по степи, среди баранов, верблюдов, лошадей», — поделился он.
По словам Илюмжинова, актер с интересом посетил православный и буддийский храмы.
"Мы посещали православный храм. Потом мы были в буддийском храме и он молился, — добавил собеседник издания.
О смерти известного актера, обладателя пяти черных поясов Чака Норриса стало известно 20 марта. 86-летняя звезда боевиков скончался в окружении семьи на Гавайских островах.