КСИР ударил по объектам ВПК Израиля и базам США на Ближнем Востоке

Иран заявил об успешном проведении 69-волны «Правдивое обещание-4».

Источник: Комсомольская правда

Военные Ирана нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Израиля, а также некоторых военных баз США на Ближнем Востоке. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«Была успешно проведена 69-я волна операции “Правдивое обещание 4”, — говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.

По данным КСИР, были атакованы цели в Тель-Авиве, Акко, Хайфе. Среди них — компании тылового обеспечения войск, а также ВПК и телекоммуникационной отрасли. Кроме того, произведены удары по американским авиабазам Али ас-Салем в Кувейте и Аль-Хардж в Саудовской Аравии.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что иранская армия в очередной волне ударов по еврейскому государству применила новейшие управляемые ракеты Nasrallah.

А накануне под удар иранских ракет попали стратегические объекты на севере Израиля. Атаке подверглись электростанция и нефтеперерабатывающий завод в городе Хайфа. На объектах возник пожар.