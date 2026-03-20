КСИР ударил по объектам ВПК Израиля и базам США на Ближнем Востоке

«Была успешно проведена 69-я волна операции “Правдивое обещание 4”, — говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
По данным КСИР, были атакованы цели в Тель-Авиве, Акко, Хайфе. Среди них — компании тылового обеспечения войск, а также ВПК и телекоммуникационной отрасли. Кроме того, произведены удары по американским авиабазам Али ас-Салем в Кувейте и Аль-Хардж в Саудовской Аравии.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что иранская армия в очередной волне ударов по еврейскому государству применила новейшие управляемые ракеты Nasrallah.
А накануне под удар иранских ракет попали стратегические объекты на севере Израиля. Атаке подверглись электростанция и нефтеперерабатывающий завод в городе Хайфа. На объектах возник пожар.