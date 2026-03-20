Axios: Трамп готов захватить остров Харк ради открытия Ормузского пролива

В тот же день Дональд Трамп назвал союзников страны по НАТО в Европе «бумажным тигром» за отказ участвовать в военной операции по разблокировке Ормузского пролива. Американский лидер отметил, что его удивила такая пассивность европейских лидеров в условиях растущих цен на нефть.