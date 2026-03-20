Axios: Трамп готов захватить остров Харк ради открытия Ормузского пролива

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает планы оккупации или блокады иранского острова Харк, чтобы оказать давление на Тегеран и заставить его разблокировать Ормузский пролив. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщил портал Axios со ссылкой на четыре осведомленных источника.

По данным журналистов, операция по захвату острова потребует дополнительных сил, а также большего ослабления военного потенциала, поскольку в случае принятия этого варианта американские военнослужащие окажутся непосредственно на линии огня.

— Нам нужно около месяца, чтобы еще больше ослабить иранцев ударами, захватить остров, а затем использовать для переговоров, — передает портал.

В тот же день Дональд Трамп назвал союзников страны по НАТО в Европе «бумажным тигром» за отказ участвовать в военной операции по разблокировке Ормузского пролива. Американский лидер отметил, что его удивила такая пассивность европейских лидеров в условиях растущих цен на нефть.

13 марта СМИ сообщили, что Франция, Италия и другие европейские страны начали вести переговоры с Ираном для обеспечения безопасного прохода своих кораблей через Ормузский пролив.

