Врач Янг назвала продукт, отвращение к которому может появиться из-за рака

Врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала, что одним из скрытых признаков рака желудка может быть отвращение к мясу.
Врач сообщила, что онкологические заболевания на ранних стадиях, в том числе рак желудка, часто протекают без симптомов. Опухоль не болит, пока она ограничена тканями слизистой оболочки. В это время человек может почувствовать только легкое недомогание.
«Обратите внимание на появление этих признаков: чувство тяжести или дискомфорта в верхней части живота после еды, неестественное и быстрое насыщение или отвращение к белковой пище, например, к мясу, постоянная тошнота или изжога, беспричинная потеря веса и состояние общей слабости, которое не проходит после качественного отдыха», — рассказала Екатерина Янг в Telegram.
Она добавила, что гастроскопия и консультация врача будут эффективнее любых самостоятельных тестов. Екатерина Янг призвала не ждать критических сигналов, а проходить диспансеризацию вовремя.
