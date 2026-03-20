Врач Янг назвала продукт, отвращение к которому может появиться из-за рака

Врач Екатерина Янг предупредила, что отвращение к мясу может быть признаком рака желудка.

Источник: Аргументы и факты

Врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала, что одним из скрытых признаков рака желудка может быть отвращение к мясу.

Врач сообщила, что онкологические заболевания на ранних стадиях, в том числе рак желудка, часто протекают без симптомов. Опухоль не болит, пока она ограничена тканями слизистой оболочки. В это время человек может почувствовать только легкое недомогание.

«Обратите внимание на появление этих признаков: чувство тяжести или дискомфорта в верхней части живота после еды, неестественное и быстрое насыщение или отвращение к белковой пище, например, к мясу, постоянная тошнота или изжога, беспричинная потеря веса и состояние общей слабости, которое не проходит после качественного отдыха», — рассказала Екатерина Янг в Telegram.

Она добавила, что гастроскопия и консультация врача будут эффективнее любых самостоятельных тестов. Екатерина Янг призвала не ждать критических сигналов, а проходить диспансеризацию вовремя.

Ранее врач Алена Трапезникова назвала первые симптомы рака кишечника.