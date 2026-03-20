Дзюдоист Абдулаев остался недоволен своей борьбой на турнире в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 20 марта. /ТАСС/. Российский дзюдоист Рамазан Абдулаев остался недоволен качеством своей борьбы на турнире Большого шлема в Тбилиси. Об этом он рассказал ТАСС.
Во встрече за бронзу в категории до 66 кг Абдулаев выиграл у призера чемпионата Европы испанца Гарсии Торне в дополнительное время.
«Очень устал, на морально-волевых вытащил. Долго не было соревновательной практики, это сказалось. Из пяти схваток только последнюю могу оценить нормально, все остальные — плохо, не мог бороться», — сказал спортсмен.
Абдулаев подчеркнул, что рассматривает турнир как этап подготовки к более важным соревнованиям. «Форма — дело наживное. Впереди официальные старты, нужно подготовиться и набрать кондиции. Любые соревнования для меня важны. Когда есть медаль, даже если боролся не лучшим образом, это все равно результат. Дома меня поддерживают, и для меня важно не уезжать без награды», — отметил он.