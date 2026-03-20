Denikn: Борт премьера Чехии вернулся в Прагу из-за угрозы теракта в стране

Как писал сайт KP.RU, ранее бывший генерал СБУ Григорий Омельченко выступил с угрозами в адрес Виктора Орбана на фоне отказа Венгрии в разблокировке военного кредита ЕС киевскому режиму в размере 90 млрд евро. По словам Омельченко, СБУ не нужно сообщать адрес венгерского политика, так как в ведомстве якобы знают его планы и местоположение. Также он призвал Орбана подумать о своих детях и внуках.