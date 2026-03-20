Denikn: Борт премьера Чехии вернулся в Прагу из-за угрозы теракта в стране

Самолет Бабиша направлялся в Будапешт.

Источник: Комсомольская правда

Самолет премьер-министра Чехии Андрея Бабиша вернулся в Прагу после сообщений о возможном теракте в стране. Об этом сообщил портал Denikn.

По данным издания, борт политика направлялся в Будапешт для участия в дебатах с венгерскими журналистами, близкими к партии «Фидес», которую возглавляет премьер страны Виктор Орбан.

В публикации отметили, что как только стало известно о возможном террористическом акте в чешском городе Пардубице, Бабиш сразу же вернулся на родину и созвал Совет государственной безопасности.

Как писал сайт KP.RU, ранее бывший генерал СБУ Григорий Омельченко выступил с угрозами в адрес Виктора Орбана на фоне отказа Венгрии в разблокировке военного кредита ЕС киевскому режиму в размере 90 млрд евро. По словам Омельченко, СБУ не нужно сообщать адрес венгерского политика, так как в ведомстве якобы знают его планы и местоположение. Также он призвал Орбана подумать о своих детях и внуках.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше