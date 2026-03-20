Reuters: Ирак объявил форс-мажор на нефтяных месторождениях иностранцев

Ирак объявил форс-мажор на всех нефтяных месторождениях, разрабатываемых зарубежными компаниями, пишет Reuters со ссылкой на источники.
«Ирак объявил форс-мажор в отношении всех нефтяных месторождений, разрабатываемых иностранными нефтяными компаниями, поскольку военные операции в регионе подорвали навигацию через Ормузский пролив, препятствуя перемещению большей части экспортруемой из страны нефти», — сказано в публикации,
Отметим, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Впоследствии американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Эскалация в регионе привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Кроме того, она отразилась на уровне экспорта и добычи нефти государств Ближнего Востока.