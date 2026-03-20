Илюмжинов: Чак Норрис побеждал в калмыцких соревнованиях по бросанию копья

Экс-глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов был знаком со звездой голливудских боевиков Чаком Норрисом. По его приглашению актер посетил Калмыкию в конце 90-х.
Норрис с интересом отнесся к местным традициям и забавам.
«В степи организовали скачки и устроили соревнования по национальному виду спорта с копьем. Наши ребята продемонстрировали, как бросать копье в натянутую баранью шкуру. И все были поражены, когда Норрис, который до того не был знаком с таким видом спорта, внимательно посмотрел, как это делают наши спортсмены, изучил технику и с первого же раза точно попал в шкуру», — поделился с aif.ru воспоминаниями экс-глава Калмыкии.
По словам Илюмжинова, он познакомился с Норрисом в 1991 году. Через несколько лет по его приглашению актер посетил Калмыкию.
Как стало известно, популярный американский актер, обладатель пяти черных поясов Чак Норрис скончался 19 марта в окружении семьи на Гавайских островах. Ему было 86-лет.