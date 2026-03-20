В Мариинском театре прошел 1000-й показ балета «Спящая красавица» Чайковского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Мариинский театр в 1000-й раз показал на исторической сцене балет-феерию Петра Чайковского «Спящая красавица», один из самых востребованных спектаклей своего репертуара. Он идет здесь с января 1890 года, сообщила пресс-служба театра.
В тысячном представлении балета главные партии исполнили Мария Хорева (Принцесса Аврора), Эван Капитен (Принц Дезире), Мария Ильюшкина (Фея Сирени). Дирижировал Валерий Овсяников.
«Инициатором постановки балета на сюжет сказки Шарля Перро выступил директор Императорских театров Иван Всеволожский. Он же написал либретто и создал роскошные красочные костюмы, и именно ему принадлежала идея пригласить Петра Чайковского и Мариуса Петипа к сотрудничеству. Так на свет появился балетный шедевр, чья слава не имеет ни временных, ни пространственных границ», — рассказали в пресс-службе.
В XX веке в истории «Спящей красавицы» появились новые великие имена: художник Константин Коровин, балетмейстер Федор Лопухов. И все же у балета была счастливая судьба. Пока другие постановки Петипа в послереволюционное время снимались с репертуара, «Спящая красавица» продолжала идти. Она пережила войну: спектакль шел в эвакуации в Молотове (Пермь), им же открывался сезон 1944/1945 годов по возвращении труппы после снятия фашистской блокады Ленинграда.
В 1952 году балетмейстер Константин Сергеев сделал редакцию «Спящей красавицы» Петипа с декорациями и костюмами Симона Вирсаладзе. Ныне «Спящая» идет здесь в двух версиях. В 1999 году в Мариинском появилась реконструкция спектакля 1890 года. Хореограф-постановщик Сергей Вихарев восстановил структуру постановки Петипа по записям балета, сделанным в начале XX века, а декорации и костюмы были возобновлены по эскизам, хранящимся в музеях и архивах.
В мартовской серии показов «Спящая красавица» представлена в редакции Константина Сергеева. В заглавной партии, помимо Хоревой, объявлены Мей Нагахиса, Мария Ширинкина, Надежда Батоева и Рената Шакирова.