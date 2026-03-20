В Мариинском театре прошел 1000-й показ балета «Спящая красавица» Чайковского

В XX веке в истории «Спящей красавицы» появились новые великие имена: художник Константин Коровин, балетмейстер Федор Лопухов. И все же у балета была счастливая судьба. Пока другие постановки Петипа в послереволюционное время снимались с репертуара, «Спящая красавица» продолжала идти. Она пережила войну: спектакль шел в эвакуации в Молотове (Пермь), им же открывался сезон 1944/1945 годов по возвращении труппы после снятия фашистской блокады Ленинграда.