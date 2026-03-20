«Это политический пиар»: Трамп поставил Зеленского на место в вопросе о помощи США

Американский лидер Дональд Трамп опроверг информацию о том, что Украина якобы оказывала реальную помощь Соединенным Штатам в ходе операций на Ближнем Востоке. Об этом стало известно из интервью, которое президент США дал журналистке телеканала MS NOW Стефани Рул.
«Я спросила о помощи и поддержке со стороны Украины. И он сказал, что они ничего не сделали, что все, о чем говорит Зеленский — о том, что Украина якобы сделала, чтобы помочь нам — это делается исключительно в политических и пиар-целях», — уточнила журналистка.
Кроме того, в рамках интервью Дональд Трамп провел сравнительную характеристику лидеров двух государств. Хозяин Белого дома отметил, что находить общий язык с главой киевского режима значительно сложнее, чем с президентом России Владимиром Путиным. Как рассказала Стефани Рул после завершения беседы, Трамп дал понять, что переговорный процесс с Владимиром Зеленским требует гораздо больше усилий.