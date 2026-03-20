Нижегородское «Торпедо» встретится с «Северсталью» в Кубке Гагарина

Стал известен соперник ХК «Торпедо» в плей-офф Кубка Гагарина 2025/26 — череповецкая «Северсталь».
По итогам сезона КХЛ «Торпедо» оказалось на шестой строчке конференции «Запад». «Северсталь», в свою очередь, — на третьей.
Первый матч пройдет в Череповце 23 марта. Второй — там же, 25 марта. В Нижнем Новгороде команды сыграют 27 и 29 марта.
Напомним, что последняя встреча этих команд завершилась в пользу «автозаводцев». Однако «Северсталь» лидирует по числу побед: 3:1.
Несмотря на это, эксперты считают череповецкую команду приемлемым вариантом для нижегородцев. «Торпедо» не является однозначным фаворитом, но шансы на победу есть.