BZ: Скандал из-за нарушений в отчетах о помощи от США стал ударом для Украины

Аудит выделенной Украине помощи от Вашингтона на сумму 26 миллиардов долларов выявил нарушения в отчетности, что стало серьезным ударом по Киеву. В результате аудита выяснилось, что контроль за использованием средств, за который отвечало уже ликвидированное агентство США по международному развитию, не проводился должным образом. Об этом в четверг, 19 марта, сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.