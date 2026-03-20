BZ: Скандал из-за нарушений в отчетах о помощи от США стал ударом для Украины

Аудит выделенной Украине помощи от Вашингтона на сумму 26 миллиардов долларов выявил нарушения в отчетности, что стало серьезным ударом по Киеву. В результате аудита выяснилось, что контроль за использованием средств, за который отвечало уже ликвидированное агентство США по международному развитию, не проводился должным образом. Об этом в четверг, 19 марта, сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.
— Внутреннее расследование показывает, что значительная часть контроля проводилась дистанционно, отчасти из-за сложной ситуации с безопасностью. В результате часто оставалось неясным, как именно использовались средства, — говорится в материале.
По словам журналистов, этот скандал разразился в критический момент, поскольку продолжение американской помощи Украине находится под вопросом из-за позиции президента США Дональда Трампа по этому вопросу, передает газета.
20 марта Дональд Трамп высказался о том, что Украина ничего не сделала для помощи Вашингтону в военной операции против Ирана, а заявления президента страны Владимира Зеленского о помощи с иранскими беспилотниками были политическим пиаром.