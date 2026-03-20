Международная федерация скалолазания (World Climbing) предоставила нейтральный статус 11 российским скалолазам для участия в международных соревнованиях, передает Министерство спорта России.
По данным ведомства, допуск получили Иван Земляков, Кирилл Колдомов, Елизавета Иванова, Милана Мельниченко, Дмитрий Факирьянов, Владислав Шевченко, Виктория Мешкова, Егор Дулуб, Николай Яриловец, Елена Красовская и Ксения Чернега. Кроме того, нейтральный статус присвоен четырем представителям тренерского штаба.
Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков отметил значимость события и подчеркнул, что возвращение российских атлетов на международную арену — результат длительной работы.
