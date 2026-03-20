ЦБ РФ получил убыток 184,8 млрд рублей по итогам 2025 года

Согласно отчёту ЦБ, доходы за прошлый год составили 942 млрд рублей, тогда как расходы превысили 1,12 трлн рублей. Основной провал пришёлся на процентные доходы — они заметно сократились: с 1,24 трлн до 800 млрд рублей.
Финансовые результаты регулятора остаются нестабильными уже несколько лет. После резкого убытка в 2022 году и серии отрицательных показателей ЦБ смог выйти в плюс в 2024-м, однако удержать результат не получилось — 2025-й снова закрылся в минус.
Ранее Life.ru писал, что в Центробанке ответили на популярный вопрос о судьбе золотых резервов страны. Вопреки слухам, всё золото хранится внутри России — это лично подтвердил представитель регулятора Рустэм Марданов. Рост стоимости металла на мировом рынке разогнал общий объём резервов, хотя физически запасы почти не менялись.
