Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгороде установили 10 модульных укрытий

Спасатели определили места установки в популярных общественных пространствах, где с наступлением тепла растет число посетителей и проходят спортивные тренировки.

БЕЛГОРОД, 20 марта. /ТАСС/. Новые модульные укрытия установили в Белгороде в локациях, которые жители часто выбирают для спортивных тренировок. Об этом сообщил глава города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«В Белгороде началась установка дополнительных модульных укрытий. 10 защитных сооружений доставили в город по поручению губернатора Вячеслава Владимировича Гладкова и установили сегодня. Спасатели определили места установки на популярных общественных пространствах, где с наступлением тепла растет количество посетителей и идут спортивные тренировки», — написал он.

Укрытия, по информации Демидова, установили в районе пляжей, спорткластера и набережных в парке «Берега», у спорткомплекса «Серебряный Донец» и у футбольного манежа на улице Белинского. Глава города отметил, что зимой модули из этих локаций были переставлены в другие места, где в тот момент была более высокая проходимость людей и соответствующий запрос.