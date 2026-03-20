В Белгороде установили 10 модульных укрытий

БЕЛГОРОД, 20 марта. /ТАСС/. Новые модульные укрытия установили в Белгороде в локациях, которые жители часто выбирают для спортивных тренировок. Об этом сообщил глава города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.
«В Белгороде началась установка дополнительных модульных укрытий. 10 защитных сооружений доставили в город по поручению губернатора Вячеслава Владимировича Гладкова и установили сегодня. Спасатели определили места установки на популярных общественных пространствах, где с наступлением тепла растет количество посетителей и идут спортивные тренировки», — написал он.
Укрытия, по информации Демидова, установили в районе пляжей, спорткластера и набережных в парке «Берега», у спорткомплекса «Серебряный Донец» и у футбольного манежа на улице Белинского. Глава города отметил, что зимой модули из этих локаций были переставлены в другие места, где в тот момент была более высокая проходимость людей и соответствующий запрос.