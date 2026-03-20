Трамп заявил, что переговоры США с Россией по Украине идут почти каждый день

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что контакты между Москвой и Вашингтоном по украинскому урегулированию носят регулярный характер. По его словам, диалог ведется практически ежедневно. Так он ответил на вопрос журналистов.
Ранее в Кремле подчеркнули, что российская сторона сохраняет неизменную приверженность мирному пути решения конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва по-прежнему готова к поиску дипломатических решений. При этом он отметил, что в Кремле рассчитывают на проведение очередной личной встречи.