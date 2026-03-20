Трамп раскрыл причину, мешающую ему дожить до 200 лет

79-летний президент США Дональд Трамп заявил, что является самым здоровым американским лидером по сравнению с ушедшими в отставку. Такое мнение республиканец высказал на церемонии в Белом доме в честь футбольной команды Военно-морской академии США. Его слова передает издание The Daily Beast.
В ходе выступления хозяин Овального кабинета вспомнил оценку своего бывшего врача Ронни Джексона, которую тот назвал в беседе с журналистами. Тогда медика спросили, кто здоровее — Барак Обама, Джордж Буш-младший или Трамп.
«Он сказал: “Президент Дональд Трамп, безусловно, лучше. Если бы он не ел фастфуд, он бы дожил до 200 лет. И я люблю этого парня”, — отметил глава Белого дома.
Как писал сайт KP.RU, Трамп является самым возрастным президентом США на момент вступления в должность. Он демонстрирует признаки старения на публике и в общении с близким окружением. По данным газеты Wall Street Journal, хотя республиканец в свои годы ведет максимально активный образ жизни, демонстрируя тем самым свою отменную форму, в его окружении утверждают, что глава Белого дома не следит за своим здоровьем.