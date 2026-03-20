Число жалоб россиян на сбои Telegram 20 марта за сутки превысило 13 тысяч

За минувшие сутки российские пользователи мессенджера Telegram оставили более 13 тысяч жалоб на сбои в его работе. Это самый высокий показатель с начала месяца. Данные предоставлены сервисом мониторинга «Сбой. РФ».
Согласно статистике, больше всего недовольств зафиксировано в столичном регионе: 20% обращений поступило от жителей Москвы и 6% — из Московской области. Также в топ проблемных регионов вошли Санкт-Петербург с 17% жалоб, а также Краснодарский край, Свердловская, Челябинская, Самарская и Новосибирская области.
Предыдущий рекорд по числу обращений был зафиксирован 15 марта, когда пользователи оставили 12 727 жалоб.
Напомним, что проблемы в работе мессенджера вновь начали фиксироваться в пятницу, 20 марта. Согласно альтернативным данным сервиса Downdetector, наиболее сложная ситуация сложилась в Магаданской области, Камчатском крае, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Забайкальском крае.
Пользователи в своих обращениях перечислили основные виды неполадок. Почти половина жалоб (49%) связана с некорректной работой мобильной версии приложения, а 28% пользователей сообщили, что перестали приходить уведомления. Остальные респонденты упомянули сбой сайта, долгую загрузку медиафайлов и невозможность отправить файлы через приложение.