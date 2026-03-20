Трамп заявил, что не хочет прекращения огня в Иране

Трамп отметил, что США будут продолжать военную операцию против Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил против идеи прекращения боевых действий в конфликте с Ираном. По словам политика, он не намерен останавливать военную операцию.

«Я не хочу прекращения огня», — уточнил Трамп, отвечая на вопрос журналистов.

Комментируя ситуацию, Трамп отметил, что Вашингтон не видит возможности для дипломатического урегулирования. По его мнению, Соединенные Штаты готовы к переговорам, однако в Иране сейчас якобы отсутствует сторона, с которой можно вести диалог.

Республиканец подчеркнул, что в исламской республике больше нет фигур, готовых взять на себя ответственность за руководство страной. Напомним, что 1 марта Трамп называл трех возможных кандидатов на пост нового руководства Ирана. Это заявление прозвучало на второй день после начала военной операции США и Израиля.

8 марта Совет экспертов Ирана единогласно избрал нового верховного лидера. Им стал Моджтаба Хаменеи, который является сыном аятоллы Али Хаменеи.

