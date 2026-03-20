В Москве прошел первый национальный стрим «Лидеры нового времени»

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Первый национальный стрим «Лидеры нового времени» прошел в Москве в пятницу, передает корреспондент ТАСС.
Авторы популярных каналов, эксперты по экономике, технологиям и медиа обсудили меры государственной поддержки различных проектов на российских площадках. Эфиры были разделены на три тематических блока: «Гостех», «Госмедиа» и «ИнтерМедиа».
«Разнообразие форматов — от глубоких аналитических дискуссий до живых интервью и интерактивных сессий — позволило сделать контент более привлекательным и понятным. Важно отметить, что каждая из тем была представлена в удобном формате, что дало возможность людям с разным уровнем подготовки и интересами легко находить нужную информацию» — отметил руководитель компании-провайдера федеральных проектов «Код будущего» Евгений Нежданов.
В свою очередь директор центра компетенций «Цифровая экономика» Надежда Сурова отметила, что форум стал важной площадкой для конструктивного диалога между различными секторами общества.
Советник генерального директора ТАСС Владимир Хмелев указал, что массовая, но индивидуально ориентированная информационная политика по освещению совместной работы бизнеса и власти — это «ключ к успеху и обеспечению технологического лидерства России». «Мы должны быть гибкими и открытыми к новым идеям, чтобы адаптироваться к быстро меняющимся условиям», — сказал он.