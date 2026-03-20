Ученые выяснили, что сливочное масло увеличивает риск смерти от рака

Высокое потребление сливочного масла увеличивает риск смерти от рака и других тяжёлых заболеваний, сообщает Mirror со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале JAMA Internal Medicine.
В публикации говорится, что учёные проанализировали данные более 221 000 взрослых, за которыми наблюдали в течение 30−50 лет. За этот период было зарегистрировано 50 932 случая смерти, из них 12 241 — от рака и 11 240 — от сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследователи установили, что люди, которые едят много сливочного масла, имеют на 15% более высокий риск смерти от любых причин и на 12% — от рака. Однако замена всего 10 граммов сливочного масла на растительное может снизить риск смерти на 17% — в т. ч. и от онкологических заболеваний.
