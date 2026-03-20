Ученые выяснили, что сливочное масло увеличивает риск смерти от рака

Исследователи установили, что люди, которые едят много сливочного масла, имеют на 15% более высокий риск смерти от любых причин и на 12% — от рака. Однако замена всего 10 граммов сливочного масла на растительное может снизить риск смерти на 17% — в т. ч. и от онкологических заболеваний.