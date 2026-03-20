Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кирсан Илюмжинов: Норрис поддержал меня после ввода персональных санкций

Чак Норрис поддержал экс-президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова после того, как против него ввели санкции. Актер заявил, что ему стыдно за свое правительство.

Источник: Аргументы и факты

Экс-президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов более 30 лет дружил с американским актером Чаком Норрисом, который скончался 19 марта. Их общение не прекратилось и когда Илюмжинова в 2015 году включили в санкционные список.

«Тогда многие знакомые американцы перестали со мной общаться, а Норрис мне сразу позвонил, когда стало известно, что я попал под санкции. Он тогда сказал: мне стыдно за моё правительство. Меня это очень тронуло. Кто-то прекратил общаться, а Норрис предложил свою поддержку, сказал, что обратится к президенту США. Я чувствовал, что он — мой настоящий друг», — отметил Илюмжинов в беседе с aif.ru.

Собеседник издания также поделился воспоминаниями о визите Норриса в Калмыкию. Он рассказал, как актер восхитился поездкой на роллс ройсе по степи и поразил всех, победив в состязаниях по бросанию копья.

Популярный американский актер, обладатель пяти черных поясов, звезда боевиков Чак Норрис скончался 19 марта на 87-м году жизни.

