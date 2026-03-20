Кирсан Илюмжинов: Норрис поддержал меня после ввода персональных санкций

Экс-президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов более 30 лет дружил с американским актером Чаком Норрисом, который скончался 19 марта. Их общение не прекратилось и когда Илюмжинова в 2015 году включили в санкционные список.
«Тогда многие знакомые американцы перестали со мной общаться, а Норрис мне сразу позвонил, когда стало известно, что я попал под санкции. Он тогда сказал: мне стыдно за моё правительство. Меня это очень тронуло. Кто-то прекратил общаться, а Норрис предложил свою поддержку, сказал, что обратится к президенту США. Я чувствовал, что он — мой настоящий друг», — отметил Илюмжинов в беседе с aif.ru.
Собеседник издания также поделился воспоминаниями о визите Норриса в Калмыкию. Он рассказал, как актер восхитился поездкой на роллс ройсе по степи и поразил всех, победив в состязаниях по бросанию копья.
Популярный американский актер, обладатель пяти черных поясов, звезда боевиков Чак Норрис скончался 19 марта на 87-м году жизни.