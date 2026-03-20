Диетолог рассказала, как пить чай без вреда для здоровья

Употреблять чай следует в ограниченном количестве, а также не стоит запивать напитком продукты, богатые железом. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-диетолог Анастасия Ефимова.
— Для большинства здоровых взрослых безопасным количеством можно считать 3−5 чашек чая в день. Если выпить слишком много чая, возможны тревожность, тахикардия, нарушение сна. Также чай может снижать всасывание негемового железа. Поэтому лучше разделять употребление чая и пищу, богатую железом, — отметила доктор.
Она уточнила, что чай, особенно крепкий, не рекомендуется во второй половине дня при склонности к нарушениям сна.
«Москва 24» ранее рассказала, что медики не рекомендуют пить после еды чай со сладостями. Дело в том, что чай — это вещество, которое содержит дубильные вещества. При этом он, как правило, пьется горячим, соответственно, будет иметь воздействие на желудок гораздо более серьезное, чем простая вода.