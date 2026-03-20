В Чехии подожгли завод по производству вооружений: ЧП могут признать терактом

Поджог завода компании Elbit в Чехии могут признать терактом.

Источник: Комсомольская правда

Глава чешского правительства Андрей Бабиш заявил, что случившийся в Пардубице поджог завода по производству вооружений расценивается как террористический акт.

«В промышленном цехе в Пардубице произошел пожар, который расследуется как террористический акт (…) На основании полученной информации я принял решение созвать заседание Совета государственной безопасности», — написал он в соцсети Х.

Согласно информации Irozhlas, полученной от пожарных, возгорание произошло 20 марта в районе 4:00 по местному времени (6:00 мск). Справиться с огнем удалось менее чем за два часа.

Накануне Бабиш прервал полет в Будапешт и вернулся в Прагу на фоне сообщений о возможном теракте в стране. Чешский премьер-министр планировал принять участие в дебатах с венгерскими журналистами, связанными с правящей партией «Фидес» во главе с Виктором Орбаном.