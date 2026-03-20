Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кинолог объяснил, почему игра с палкой опасна для собак

Животное в приступе возбуждения может пораниться.

Источник: Комсомольская правда

Многие владельцы собак играют с питомцами, кидая им палку, найденную на улицу. Однако, подобные развлечения могут навредить псу, об этом предупредил в разговоре с «РИАМО» кинолог Владимир Голубев.

— Собаки обожают приносить палки, сухие ветки, а хозяин кидает предмет в ответ, особенно во время прогулки в лесу. Но животное в приступе возбуждения может насадить пасть на острый сучок, щепки и занозы могут застрять в горле — достать их без вреда даже ветеринару будет довольно сложно, — предупредил эксперт.

Он посоветовал брать с собой на прогулку специальные игрушки, которые можно купить в специализированных магазинах. Они сделаны так, чтобы не поранить питомца.

Ранее «Москва 24» сообщила, что клещи больше всего опасны для собак. Самым эффективным способом защиты эксперты называют таблетки. Они усваиваются в течение 12 часов, поэтому важно следить, чтобы за это время питомец случайно не срыгнул лекарство.