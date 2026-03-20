Кинолог объяснил, почему игра с палкой опасна для собак

Многие владельцы собак играют с питомцами, кидая им палку, найденную на улицу. Однако, подобные развлечения могут навредить псу, об этом предупредил в разговоре с «РИАМО» кинолог Владимир Голубев.
— Собаки обожают приносить палки, сухие ветки, а хозяин кидает предмет в ответ, особенно во время прогулки в лесу. Но животное в приступе возбуждения может насадить пасть на острый сучок, щепки и занозы могут застрять в горле — достать их без вреда даже ветеринару будет довольно сложно, — предупредил эксперт.
Он посоветовал брать с собой на прогулку специальные игрушки, которые можно купить в специализированных магазинах. Они сделаны так, чтобы не поранить питомца.
