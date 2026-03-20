Россиянам раскрыли пользу блюд из крапивы и лебеды

Агроном Терентьев заявил пользе щей из крапивы и лебеды.

Источник: Комсомольская правда

Восполнить дефицит витаминов россиянам помогут… дикорастущие растения! Пользу организму принесут блюда из крапивы, лебеды и одуванчика, об этом заявил в разговоре с aif.ru агроном Денис Терентьев.

— Всего около 30 граммов свежих листьев крапивы способны обеспечить суточную потребность человека в каротине и витамине С. Из такой зелени можно приготовить зеленые щи, борщ, начинку для пирогов, — сообщил специалист.

Другой полезной зеленью агроном назвал лебеду, которая содержит большое количество каротина. А листья одуванчика богаты микроэлементами и полезными веществами. Их нередко рекомендуют употреблять при малокровии, подчеркнул эксперт.

Кстати, микрозелень, огурцы, помидоры, перцы и лук можно вырастить в домашних условиях, рассказал ранее 360.ru. Почва должна быть увлажненной и утепленной. Только в таких условиях рассада будет расти быстро и даст богатый урожай.