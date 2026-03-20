Инфаркт или паническая атака: кардиолог объяснила разницу симптомов

Кардиолог Тарасова: отличить инфаркт от панической атаки можно по характеру боли.

Источник: Комсомольская правда

Боль в сердце может возникать во время панической атаки, тогда неприятные ощущения можно принять за инфаркт, что лишь усилит страх. Как отличить проблемы с сердцем от сильной тревоги, сообщила «Газете.Ru» врач-кардиолог Ирина Тарасова.

— Значение имеет характер боли. При панической атаке она, как правило, острая, колющая, ощущения усиливаются при глубоком вдохе. В случае сердечного приступа боль давящая, жгучая или сжимающая, может отдавать в левую руку, плечо, — сообщила медик.

Эксперт добавила, что для панической атаки характерны ощущение нехватки воздуха и выраженный страх. При сердечном приступе возможна рвота, головокружение и даже потеря сознания.

Тем временем RT перечислил простые способы самопроверки, которые помогают заподозрить проблемы с сосудами и вовремя обратиться к специалисту. Тревожные признаки: пульсирующий шум в одном ухе, кратковременные головокружения, мелькание мушек перед глазами, внезапные трудности с подбором слов и онемение конечностей.