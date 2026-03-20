Al Jazeera: Ирак снизил производство нефти на 70% от уровня до начала эскалации

Ирак вынужден более чем наполовину сократить производство нефти на фоне эскалации напряжённости в регионе. Уровень добычи уменьшился на 70% по сравнению с тем, что существовал до начала операции США и Израиля относительно Ирана, информирует катарский телеканал Al Jazeera. Канал ссылается на источник в министерстве нефти Ирака.
Сотрудник министерства сообщил, что добыча нефти «сокращена примерна на 70% по сравнению с докризисным уровнем». Также сообщается, что на шести нефтяных месторождениях на юге страны (район Басры) работа полностью прекращена.
При этом власти Ирака не обнародовали никакой информации по этому поводу.
Ранее сообщалось, что власти Ирака объявили форс-мажор на всех нефтяных месторождениях, которые разрабатываются иностранными компаниями.
Также сообщалось, что Ирак приостановил добычу нефти на крупнейшем месторождении Румейла.
Об атаках на нефтяные танкеры у побережья Ирака читайте здесь на KP.RU.
Кроме того, в Ираке два БПЛА попытались атаковать месторождение нефти «Меджнун».