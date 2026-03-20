Al Jazeera: Ирак снизил производство нефти на 70% от уровня до начала эскалации

Ирак вынужден более чем наполовину сократить производство нефти на фоне эскалации напряжённости в регионе. Уровень добычи уменьшился на 70% по сравнению с тем, что существовал до начала операции США и Израиля относительно Ирана, информирует катарский телеканал Al Jazeera. Канал ссылается на источник в министерстве нефти Ирака.