Суд наложил арест на имущество бизнесмена Александра Галицкого на 8 млрд рублей

На недвижимость и банковские счета бизнесмена Александра Галицкого наложили обеспечительный арест.

Источник: Комсомольская правда

Тверской суд Москвы наложил арест на активы бизнесмена Александра Галицкого в рамках обеспечительных мер. Речь идет об имуществе на сумму 8 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Суд наложил обеспечительный арест на недвижимость Галицкого в Москве и Подмосковье. Также арестованы банковские счета предпринимателя», — сказал источник.

Уточняется, что в состав арестованного имущества вошли объекты, которые уже были вовлечены в бракоразводный спор с бывшей женой бизнесмена Алией. Позже женщина скончалась в ИВС.

Ранее Генпрокуратура обратилась в суд с иском о признании экстремистской компании Almaz Capital Partners бизнесмена Галицкого. Как следует из искового документа, фонд за многолетний период перевел украинским оборонным компаниям более 50 млн долларов.