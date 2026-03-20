Суд наложил арест на имущество бизнесмена Александра Галицкого на 8 млрд рублей

Тверской суд Москвы наложил арест на активы бизнесмена Александра Галицкого в рамках обеспечительных мер. Речь идет об имуществе на сумму 8 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Суд наложил обеспечительный арест на недвижимость Галицкого в Москве и Подмосковье. Также арестованы банковские счета предпринимателя», — сказал источник.
Уточняется, что в состав арестованного имущества вошли объекты, которые уже были вовлечены в бракоразводный спор с бывшей женой бизнесмена Алией. Позже женщина скончалась в ИВС.
Ранее Генпрокуратура обратилась в суд с иском о признании экстремистской компании Almaz Capital Partners бизнесмена Галицкого. Как следует из искового документа, фонд за многолетний период перевел украинским оборонным компаниям более 50 млн долларов.