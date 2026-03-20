Солнечные и теплые выходные ждут нижегородцев 21−22 марта

В Нижнем Новгороде в предстоящие выходные ожидается значительное улучшение погодных условий. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс. Погода на 21 и 22 марта 2026 года. После пасмурной пятницы в город придет антициклон, который принесет с собой ясное небо и прекращение осадков.
В субботу, 21 марта, нижегородцев ждет преимущественно ясная погода. Днем воздух прогреется до +6 градусов, однако из-за легкого северо-западного ветра ощущаемая температура будет в районе +3 градусов. Ночью возможны небольшие заморозки до −1 градуса, поэтому автомобилистам стоит быть внимательными из-за возможной гололедицы на дорогах в утренние часы.
Воскресенье, 22 марта, станет самым теплым днем недели. Столбики термометров в дневное время поднимутся до отметки +9 градусов при малооблачной погоде. Скорость ветра не превысит 3 м/с, что создаст комфортные условия для прогулок на свежем воздухе. Несмотря на потепление, метеозависимым людям следует обратить внимание на состояние магнитного поля: в выходные ожидаются умеренные и слабые бури.
Ранее сообщалось, что затяжные снег с дождем накроют Нижний Новгород с 25 марта.