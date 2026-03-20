Галимов: в «Динамо» не думали о сопернике по плей-офф в игре с «Ак Барсом»

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. В московском «Динамо» во время игры с казанским «Ак Барсом» не думали о том, кто будет соперником бело-голубых в первом раунде плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал нападающий столичной команды Ансель Галимов.
«Динамо» проиграло «Ак Барсу» со счетом 5:7. Поражение опустило команду на седьмое место в Западной конференции, в результате чего москвичи в серии до четырех побед в первом раунде плей-офф сыграют с минским «Динамо». Победа же выводила «Динамо» на серию со столичным ЦСКА.
«В прессе говорили, что это будет игра в поддавки, но, наверное, она таковой не выглядела. Показательно то, что исход игры решается в основном в большинстве и меньшинстве, и нельзя в таких матчах удаляться. Думаю, для нас перед плей-офф это будет хорошим уроком. Если вы видели, нас удаляли за разговоры. Это наши ошибки, и не было такого, что мы выбирали соперника. Мы играли на победу», — сказал Галимов.
Форвард, который стал автором одного из голов, в первом периоде вынужден был покинуть площадку из-за повреждения. «Мне попало коньком по лицу и визору. Хорошо, что лезвие было тупое. Было неприятно, словно свет выключился, потом включился. Я потом попробовал продолжить, и все нормально», — рассказал он.
В плей-офф «Динамо» сыграет против белорусской команды сначала в Минске 24 и 26 марта, 28 и 30 марта игры состоятся в Москве. «Это другой чемпионат, другой турнир. Нам нужно переключиться и не наступать на эти грабли в виде тех глупых ошибок», — подытожил Галимов.