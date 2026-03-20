Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист Зубец спрогнозировал снижение ключевой ставки до 12%

Постепенное снижение ставки продолжится до конца года.

Источник: Комсомольская правда

Ключевая ставка, вероятно, продолжит снижаться до конца текущего года. При этом, снижение будет постепенным, но регулярным, такой прогноз озвучил в разговоре с изданием «Абзац» доктор экономических наук Алексей Зубец.

— Снижение по 0,5% в месяц продолжится до конца года. По итогам ключевая ставка должна дойти до уровня примерно 12−13%. Пока что негативных факторов, таких как рост инфляции, мы не видим, — сказал специалист.

При этом резкого снижения процентов по кредитам россиянам ждать не стоит, считает экономист. По его словам, прогнозируется небольшое снижение для ипотеки, что оживит покупательскую активность.

В пятницу, 20 марта, прошло очередное заседание совета директоров Центробанка по денежно-кредитной политике, сообщил ранее KP.RU. Совет принял решение снизить ключевую ставку до 15% годовых. В прошлый раз ЦБ своим решением также снизил ставку на половину процентного пункта — до 15,5%.