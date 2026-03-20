Египетский клуб бойкотирует турниры CAF из солидарности со сборной Сенегала

КАИР, 20 марта. /ТАСС/. Египетский футбольный клуб «Фарко» объявил о бессрочном бойкоте турниров, организатором которых является Африканская конфедерация футбола (CAF) после решения лишить сборную Сенегала победы в Кубке африканских наций 2026 года, засчитать ей техническое поражение со счетом 0:3 и объявить победителем сборную Марокко.
«Футбольный клуб “Фарко” объявляет о бессрочном бойкоте Лиги чемпионов CAF, Суперкубка CAF и любых других турниров, учрежденных конфедерацией», — говорится в заявлении клуба.
«Фарко» был основан в 2010 году, команда ни разу не принимала участия в соревнованиях под эгидой CAF. В прошлом сезоне клуб занял седьмое место в чемпионате Египта.
Ранее ТАСС сообщал, что Африканская конфедерация футбола присудила сенегальцам техническое поражение и признала победителем Кубка африканских наций сборную Марокко. Результат матча был отменен из-за того, что игроки сборной Сенегала покинули поле более чем на 10 минут. Позднее в Федерации футбола Сенегала сообщили, что обжалуют решение в Спортивном арбитражном суде.
В компенсированное ко второму тайму время после видеопросмотра был отменен гол сенегальских игроков, затем после видеопросмотра в ворота сборной Сенегала назначили пенальти, а главный тренер сборной Пап Тьяв в знак протеста увел футболистов команды с поля. Через 15 минут сенегальцы вернулись, а вратарь команды Эдуар Менди намертво поймал мяч после удара с 11-метровой отметки в исполнении марокканца Браима Диаса. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время единственный мяч забил сенегалец Пап Гейе.