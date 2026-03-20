Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В первый день астрономической весны на Землю обрушилась магнитная буря

Степень возмущенности магнитного поля планеты находится на уровне G1, означающего «слабо» по шкале из пяти показателей, сообщили в Институте прикладной геофизики.

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Магнитная буря, начало которой ожидалось утром 19 марта, обрушилась на Землю незадолго до полуночи, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

По информации института, степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G1, означающего «слабо» по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Предварительно ожидается самая сильная магнитная буря за два месяца, прогнозируемый уровень — G2-G3. Буря является результатом сочетания сразу нескольких факторов, главными из которых стали несколько выбросов плазмы, наблюдавшихся на Солнце в начале недели. Также возможно наложение на это влияния от корональных дыр, сформированных на обращенной к Земле стороне Солнца.