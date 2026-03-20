NASA доставило на стартовую площадку ракету с кораблем для лунной миссии

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Ракета-носитель Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion для пилотируемой миссии к Луне Artemis II была доставлена 20 марта на стартовую площадку в штате Флорида. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
«Ракета Space Launch System и космический корабль Orion для миссии Artemis II были доставлены сегодня на стартовую площадку. Мы готовимся к запуску пилотируемой миссии. Самая ранняя возможность для старта появится 1 апреля», — сообщило американское космическое ведомство в X.
Ракету привезли на стартовую площадку из сборочного цеха в Космическом центре имени Джона Кеннеди, где специалисты NASA работали над устранением технических неполадок. В ночь на 21 февраля в промежуточной криогенной двигательной ступени ракеты SLS были обнаружены нарушения в подаче гелия. Устранить возникшие проблемы можно было лишь в сборочном корпусе, объяснил тогда глава NASA Джаред Айзекман.