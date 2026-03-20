Вучич сделал заявление о диалоге РФ и Европы: он призвал разговаривать «по-взрослому»

По словам президента Сербии, «взрослый» способ урегулирования конфликтов предполагает диалог, а не применение силы. До этого Вучич сообщил, что один из европейских лидеров предложил ему поддержку на пути интеграции Сербии в ЕС при условии прекращения деятельности российских СМИ на территории страны.