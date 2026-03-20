Вучич сделал заявление о диалоге РФ и Европы: он призвал разговаривать «по-взрослому»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в европейских странах постепенно меняется подход к вопросу ведения переговоров с Россией.
«Долгое время в Европе считали, что никто не намерен разговаривать с Россией. В настоящий момент подобное отношение медленно изменяется», — заявил сербский глава для газеты Berliner Zeitung.
Вучич подчеркнул, что более правильным решением было бы оставить открытым канал для диалога.
По словам президента Сербии, «взрослый» способ урегулирования конфликтов предполагает диалог, а не применение силы. До этого Вучич сообщил, что один из европейских лидеров предложил ему поддержку на пути интеграции Сербии в ЕС при условии прекращения деятельности российских СМИ на территории страны.
Кроме этого, Вучич также предрек Европе «ад» в энергетике при длительной эскалации на Ближнем Востоке.