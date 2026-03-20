Шнайдер вышла в третий круг турнира WTA в Майами

Во втором круге россиянка обыграла чешку Терезу Валентову.

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Россиянка Диана Шнайдер победила чешку Терезу Валентову в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами (штат Флорида, США).

Встреча закончилась со счетом 7:6 (9:7), 7:6 (7:3) в пользу Шнайдер, посеянной на турнире под 20-м номером. У Валентовой не было номера посева. В третьем круге Шнайдер сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич (12).

Шнайдер 21 год, она занимает 20-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг US Open в 2024 году. В том же году Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебро Олимпийских игр в Париже в парном разряде.

Ранее в пятницу в третий круг вышла россиянка Анастасия Захарова, обыгравшая соотечественницу Анну Калинскую (3:6, 6:1, 7:5). Ее следующей соперницей станет канадка Виктория Мбоко, оказавшаяся сильнее еще одной российской теннисистки Анны Блинковой (6:2, 6:0).

Турнир в Майами относится к престижной категории WTA 1 000 и проводится на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований составляет более $9,4 млн. Турнир завершится 29 марта. Действующей победительницей является первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии, из россиянок на турнире побеждала только Светлана Кузнецова (2006).

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше