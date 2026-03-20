Шнайдер вышла в третий круг турнира WTA в Майами

Шнайдер 21 год, она занимает 20-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг US Open в 2024 году. В том же году Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебро Олимпийских игр в Париже в парном разряде.