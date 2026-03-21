Когда цветет гранат и дымятся костры: как встречают Навруз в странах ближнего зарубежья

Еще один давний обряд — «гулаг фалы», что буквально означает «гадание на услышанное». Тот, кто хотел узнать, что его ждет в новом году, в четвертый, завершающий вторник перед праздником Навруз загадывал желание, а затем тихонько подходил к дверям соседнего дома. Первые же сказанные там фраза или слово и были ответом на загаданный вопрос. Поэтому в этот день принято говорить только добрые слова, чтобы не расстроить того, кто пришел для «гулаг фалы».