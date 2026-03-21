Когда цветет гранат и дымятся костры: как встречают Навруз в странах ближнего зарубежья

Название праздника в переводе с фарси означает «новый день», а его произношение и написание варьируется в зависимости от страны и региона (Новруз, Науруз, Нуруз, Невруз, Наурыз, Ноуруз и т.д.). Навруз связан с культом природы, наступлением весны и сельскохозяйственных работ. Приготовления к нему начинаются за четыре недели, при этом каждый вторник посвящен определенной стихии — земле, воздуху, огню и воде.
Несмотря на общие корни, каждая страна ближнего зарубежья, будь то степной Казахстан, горный Таджикистан или «огненный» Азербайджан, привнесла в празднование свои неповторимые особенности.
Подготовка: пшеница, огонь, вода.
Подготовка к Наврузу начинается задолго до 21 марта: люди проводят генеральную уборку («встряску дома», как говорят иранцы), красят стены, избавляются от ненужных вещей и, что важнее всего, стараются очиститься от дурных мыслей, простить старые обиды и рассчитаться с долгами. В Узбекистане, к примеру, проводится масштабный всенародный хашар (субботник) — добрая традиция, объединяющая всех жителей страны. За неделю до Навруза в каждом городе молодые люди выходят наводить порядок возле домов, школ, в парках, а старшее поколение учит сажать деревья и декоративные растения.
В Азербайджане процессу подготовки придается особая поэтичность: празднованию предшествуют четыре вторника, посвященные пробуждению стихий — воды, огня, ветра и земли. В каждый из вторников дети оставляют шапки у дверей соседей, чтобы те наполнили их сладостями, а главным атрибутом праздника является сэмэни — зеленые побеги проросшей пшеницы, олицетворяющие жизнь, плодородие и приход весны.
Центральное место в обрядах занимает огонь. В Азербайджане, как и в горных районах Центральной Азии, повсеместно зажигают костры (тонгалы), через которые прыгают. Считается, что пламя выжигает все невзгоды и болезни уходящего года.
Огонь — это свет, побеждающий тьму, и в каждом доме зажигаются свечи, часто по числу членов семьи.
Не менее важна вода — символ чистоты и обновления. Так, в Казахстане, например, в ночь перед праздником разные емкости наполняют зерном, молоком, айраном, ключевой водой для обеспечения благосостояния в новом году.
Еще один давний обряд — «гулаг фалы», что буквально означает «гадание на услышанное». Тот, кто хотел узнать, что его ждет в новом году, в четвертый, завершающий вторник перед праздником Навруз загадывал желание, а затем тихонько подходил к дверям соседнего дома. Первые же сказанные там фраза или слово и были ответом на загаданный вопрос. Поэтому в этот день принято говорить только добрые слова, чтобы не расстроить того, кто пришел для «гулаг фалы».
Народные гулянья: байга, бузкаши и танцы у костра.
С каждым годом Навруз в странах Центральной Азии и Азербайджане отмечают все с большим размахом. Навруз здесь — это буйство красок и веселья на площадях и в парках. В Казахстане и Киргизии, где сильны кочевые традиции, устраивают конноспортивные игры, состязания акынов, соревнования бузкаши (игра, напоминающая поло на лошадях, где вместо мяча используется обезглавленная туша козла). На площадях и улицах готовятся плов и другие национальные блюда.
Во всех странах региона на главных площадях выступают танцевальные и музыкальные ансамбли.
В Туркмении праздничные мероприятия традиционно начинают в «Новруз яйласы» (Долина Навруза) примерно в 20 км от Ашхабада. Здесь, в живописной долине у горы Копетдаг, размещают юрты, проходит выставка образцов туркменского национального искусства — ковров, ювелирных и многих других изделий. На площадке также традиционно размещают животных: они являются одним из символов весеннего плодородия. Среди них верблюды, ахалтекинские скакуны, бараны, козы, различные птицы и рыба в специально сделанных прудках. В Долине Навруза также проходят театрализованные выступления и концерты в честь праздника.
В Душанбе за несколько дней до Навруза на площади Независимости устанавливается главный символ древнего праздника — стилизованная копия традиционного праздничного блюда суманак (блюдо из проросших зерен пшеницы). Высота этой конструкции в несколько ярусов превышает 30 м. Традиционной для Душанбе стала и церемония встречи Навруза на рассвете с самой высокой точки таджикистанской столицы — территории Парка Победы, где собираются официальные лица, туристы, обычные горожане и под зажигательные звуки карнаев (древний медный духовой музыкальный инструмент — прямая труба до 3 м длиной с большим раструбом) и барабанов поют и танцуют вокруг костра.
В Узбекистане в рамках общенационального проекта «Зеленая зона» в честь праздника будут проводиться акции по посадке деревьев, в частности «Я тоже сажаю саженцы», и общенациональные субботники. Большая праздничная программа будет проведена в Ташкенте в комплексе «Новый Узбекистан».
Вкус весны: праздничные угощения.
Кулинарные традиции Навруза в каждой стране уникальны. Богатый стол — это сердце праздника. Он изобилует символами, главный из которых — пророщенная пшеница, олицетворяющая новую жизнь. Вокруг этого зеленого символа зажигают свечи и повязывают красную ленту.
Практически во всех центральноазиатских странах готовят главное блюдо Навруза — суманак (сумолек, сумаляк, сэмэни; культуру приготовления этого блюда внесли в список ЮНЕСКО). Это блюдо из проросших зерен пшеницы, которое готовится в течение суток при постоянном перемешивании до пюреобразной консистенции. Поэтому процесс этот объединяет соседей и друзей. В процессе готовки женщины традиционно поют песни и танцуют. Утром суманак разливают по пиалам и ставят на праздничный дастархан. Кроме того, суманак раздают соседям, близким и родственникам.
Единого рецепта этого угощения не существует, он может меняться в зависимости от региона и даже от традиций каждой отдельной семьи. Но при всем разнообразии вариантов приготовления сумолека всегда требуется пшеница, пшеничная мука, грецкие орехи и растительное масло. Сумолек также варят в больших котлах в местах, где проходят массовые торжества.
В Киргизии и Казахстане в этот день также принято готовить боорсоки (жаренные в растительном масле кусочки теста) и бешбармак (крупно нарезанная лапша с мясом).
В Туркмении и Узбекистане в глиняных круглых печах — тандырах — готовятся национальные угощения: самса и лепешки. Празднование, конечно же, не обходится без плова.
Символами Навруза в Азербайджане считаются такие традиционные сладости, как шекербура, пахлава, бадамбура и шор гогал, которые пекутся в каждом доме. Считается, что чем слаще угощения, тем «слаще» будет год. Все они также связаны с природой: шекербура символизирует луну, пахлава — звезды, а шор гогал — солнце. В праздничное меню обязательно входят плов с мясным гарниром и сухофруктами. По традиции на столе должны присутствовать семь предметов, названия которых начинаются на букву «с», например, популярная пряность сумах, уксус (по-азербайджански «сиркя»), молоко («сюд»), вода («су») и т.д.
Обязательными являются также свеча как символ света и тепла, зеркало как знак ясности, крашеные яйца, сэмэни, хонча — праздничный поднос со сладостями и орехами.
Для народов Центральной Азии и Азербайджана Навруз остается символом единства, надежды и торжества жизни, доказывая, что многовековые традиции способны объединять людей.
Лала Велиева.